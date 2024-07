Itapevi abre 863 novas vagas de emprego com destaque para o setor de logística

Itapevi abre 863 novas vagas de emprego com destaque para o setor...

A Prefeitura de Itapevi anunciou a abertura de 863 novas vagas de emprego a partir de quarta-feira (10). As oportunidades abrangem diversos setores, incluindo logística, comércio e serviços, com destaque para o cargo de auxiliar de logística, que sozinho oferece 597 postos de trabalho.

As vagas são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior, e muitas não exigem experiência prévia.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado no Resolve Fácil, na Rua José Michelotti, 88, bairro Cidade Saúde. É necessário apresentar um documento original com foto (RG ou CNH) e CPF. No local, os candidatos poderão obter informações sobre salários, requisitos e benefícios oferecidos pelas empresas contratantes.

Além do setor de logística, outras áreas com destaque nas contratações incluem carga e descarga de mercadorias (110 vagas), auxiliar de limpeza (51 vagas) e pedreiro (27 vagas). A lista completa de funções oferecidas abrange diversas profissões, como agente de transporte, ajudante de obras, carpinteiro, cuidador de idosos, motorista carreteiro, operador de empilhadeira, entre outras.

Para facilitar o acesso às oportunidades, algumas vagas podem ser consultadas através do aplicativo “Sine Fácil”, disponível para dispositivos Android e iOS. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4143-9200.