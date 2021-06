Itapevi abre 96 vagas para cursos gratuitos na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas

A Prefeitura de Itapevi está com 96 vagas abertas para quatro cursos gratuitos de qualificação e capacitação profissional, em parceria com o Senai, via programa Emprega Rápido, do Sebrae.

São oferecidos os cursos de Pacote Office (32 vagas), Técnicas para Impermeabilização em Estruturas (32), Reparação em Instalações Elétricas Residenciais (16) e Técnicas de Costura para Tecido Plano e Malhas (16). As aulas estão previstas para começarem em 21 de junho.

As oportunidades são para jovens com idade a partir de 14 anos e os cursos serão realizados na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato) e no Cras Maristela (Avenida Pedro Paulino, 825 – Cohab) seguindo todos os protocolos sanitário, como aferição de temperatura, distanciamento social e uso de máscara e álcool em gel.

A formação em Pacote Office acontece de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h. Já em Reparação em Instalações Elétricas Residenciais tem aulas de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h.

O curso de Técnicas para Impermeabilização em Estruturas será realizado de segunda à sexta-feira, das 13h às 17h. E Técnicas de Costura para tecido Plano e Malha às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h. A iniciativa é oferecida por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai e o Sebrae.

Processo seletivo e inscrições nos cursos gratuitos em Itapevi:

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até o dia 10 de junho, exclusivamente pelo site https://itapevi.sp.gov.br/escola-5-0/. O interessado deve fazer o cadastro, preenchendo os dados pessoais.

Podem se inscrever para o curso de Pacote Office jovens com idade entre 14 e 24 anos com ensino fundamental completo. Já o processo seletivo para os demais cursos são para pessoas com idade acima de 18 anos, com, no mínimo a 6º série do Ensino Fundamental. O critério de seleção será por ordem de inscrição.

Em caso de dúvidas sobre as inscrições, a Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é (11) 4450-6788, WhatsApp (11) 98453-8099 ou e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br.

