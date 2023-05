Itapevi abre incrições para cursinho preparatório para o ENEM nesta segunda-feira (22)

A Prefeitura de Itapevi abre nesta segunda-feira (22) as inscrições online para a 7ª edição da Maratona do Enem 2023, cursinho gratuito preparatório para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) com 500 vagas. O cadastro poderá ser feito até o dia 10 de junho por este link.

publicidade

A matrícula presencial poderá ser realizada no Cemeb Bemvindo Moreira Nery (Avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab), entre os dias 12 e 17 de junho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.

As aulas, que começam em 19 de junho, serão todas presenciais. O curso vai até 11 de novembro em local ainda a ser definido pela Prefeitura em parceria com o InfoEnem Educacional Ltda, empresa que também coordenou o cursinho preparatório de Itapevi entre os anos de 2020 e 2022.

publicidade

As 500 vagas serão assim distribuídas: 160 vagas para o período vespertino (tarde), de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h10, e 160 vagas para aulas noturnas, também de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30 e uma turma de sábado, com 180 vagas, em aulas de período integral, das 8h às 16h20.

Requisitos

No ato da inscrição, o estudante deverá anexar digitalmente documentos com foto, como: RG, CNH, CPF, Carteira de Trabalho ou Passaporte, além de comprovante de residência (precisa ser morador de Itapevi) e uma foto 3×4.

publicidade

Também será solicitado histórico escolar que comprove que o candidato tenha cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas ou declaração de que o candidato está cursando o terceiro ano do ensino médio.

Caso o aluno tenha pedido a matrícula para um período que não tenha mais vagas disponíveis, deverá aguardar a lista de espera. Será obrigatório efetuar matrícula e apresentar os documentos solicitados, em todas as inscrições feitas pela internet.