Itapevi abre inscrições em 4 cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com Sebrae e Senai

A Prefeitura de Itapevi está com inscrições abertas em quatro cursos de qualificação profissional em parceria com o Sebrae e Senai. O início das aulas está previsto para a segunda quinzena de março.

publicidade

São ofertadas 64 vagas nos cursos de Reparação em Instalações Elétricas Residenciais (16), Modelagem de Roupas para Moda Bebê e Infantil (16), Costureiro de Máquina Reta e Overloque (16) e Auxiliar de Manutenção Predial (16).

Para o curso de Reparação em Instalações Elétricas Residenciais, as turmas são de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com prazo para conclusão das matrículas em 12 de março. As aulas acontecem na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279, na Cohab, no piso superior do Bom Prato), que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

publicidade

O CRAS Maristela (Avenida Pedro Paulino, 825, Cohab) receberá três cursos: Modelagem de Roupas para Moda Bebê e Infantil, Costureiro de Máquina Reta e Overloque e Auxiliar de Manutenção Predial. Para o curso de Modelagem de Roupas para Moda Bebê e Infantil, as aulas são de terça a quinta-feira, das 13h às 17h, com conclusão de matrículas em 20 de abril.

O curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com encerramento das inscrições também no dia 20 de abril. Já para Auxiliar de Manutenção Predial, as aulas serão de segunda a quinta-feira, das 13h30 às 17h.

publicidade

Como se inscrever nos cursos de qualificação gratuitos em Itapevi:

As inscrições podem ser feitas por meio do site http://itapevi.sp.gov.br/escola-5-0/.

Os selecionados inscritos serão comunicados por telefone ou e-mail e terão que ir até o Senai Jandira (Rua Elton Silva, 905, no Centro de Jandira) para efetivar a matrícula levando a documentação exigida.