Itapevi abre inscrições online para castração de cães e gatos

A Prefeitura de Itapevi abriu as inscrições online para a castração de cães e gatos no município. Desta vez, serão oferecidas 2 mil vagas para os procedimentos, que devem começar na segunda quinzena deste mês.

Os cadastros deverão ser feitos até sexta-feira (7), exclusivamente no site da Prefeitura (https://castracao.itapevi.sp.gov.br/). A Secretaria do Meio Ambiente e Defesa dos Animais entrará em contato via telefone com os inscritos para comunicar a data do procedimento cirúrgico do pet.

Para facilitar o processo de castração, o serviço do Castramóvel ficará estacionado em seis regiões em diferentes períodos. As cirurgias acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no local previamente definido.

