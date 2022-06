Itapevi abre inscrições para Maratona do Enem com 500 vagas

Estão abertas em Itapevi as inscrições online com 500 vagas na Maratona do Enem 2022, cursinho preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas serão presenciais e estão previstas para começarem no dia 23 de julho.

publicidade

O curso oferece aulas de matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, história, geografia, inglês, redação, filosofia, sociologia, quatro palestras e três simulados. Além disso, neste ano, os estudantes terão acesso a uma plataforma de apoio de ensino online.

São 170 vagas para o período vespertino (tarde), de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h10 e 170 para aulas noturnas, também de segunda a sexta-feira, das 18h20 às 21h20. Para quem não pode estudar durante a semana, há uma turma de sábado, com 160 oportunidades, em aulas de período integral, das 8h às 16h20.

publicidade

Requisitos e inscrições na Maratona do Enem em Itapevi:

Para participar do cursinho preparatório, o aluno precisa ser morador de Itapevi, estar cursando ou ter concluído o ensino médio em escola pública, além de informar se é canhoto ou pessoa com deficiência.

O cadastro online poderá ser feito até o dia 23 de julho pelo formulário (https://is.gd/o2gKoE ). Já a matrícula presencial poderá ser realizada no Cemeb Bemvindo Moreira Nery (Avenida Pedro Paulino, 74 – Cohab), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

publicidade

Exige-se cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e histórico/declaração escolar.