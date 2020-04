Itapevi arrecada mais de 4 toneladas de doações no Pit Stop Solidário

O Acolher – Fundo Social de Solidariedade de Itapevi arrecadou 4,5 toneladas de itens entre alimentos e produtos de higiene pessoal e de limpeza no Pit Stop Solidário, na rotatória da Cohab, no sábado e domingo (5).

As doações serão destinadas para cerca de 10 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Essas pessoas são as mais precisam neste delicado momento de combate à pandemia do novo coronavírus e toda ajuda será bem-vinda.

“Estamos vivendo momentos difíceis. E nós, em Itapevi, nos organizarmos para fazermos uma corrente do bem: o Pit Stop Solidário. Sabemos que muitos estão acometidos por muitas despesas, mas cada item que você puder doar, de coração, será muito bem-vindo e faremos chegar a quem mais precisa”, disse a presidente de honra do Acolher – Fundo Social de Itapevi, Lisianne Soares.

A meta é atender as cerca de 10 mil famílias cadastradas nos programas sociais do município, pessoas que precisam das doações destes alimentos e dos materiais de higiene e de limpeza.

Confira como e onde doar

O Pit Stop Solidário continua e funcionará de segunda-feira a sábado, das 10h às 16h, e no domingo, das 10h às 13h, na rotatória da Cohab, enquanto durar a pandemia e o isolamento social.

A iniciativa propõe que motoristas possam ir até o local e lá agentes da Prefeitura arrecadam os mantimentos sem a necessidade de descer do carro ou manter qualquer contato físico.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, tais como: arroz, feijão, bolachas, sardinha em lata, leite em pó, etc, além dos produtos de limpeza (água sanitária, sabão em pó, sabão em pedra, etc).

Alguns supermercados da cidade também aderiram à campanha e estão com caixas ou carrinhos preparados para coletas de doações. Quem quiser fazer uma contribuição, além do Pit Stop é possível efetuar as doações nos seguintes locais:

– Lopes Supermercados (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 200 – Cohab)

– Supermercado Barbosa (Rua Nelson Ferreira da Costa, 635 – Chácara Vitápolis)

– Supermercado Sol – Estrada Velha (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 2.246)

– Supermercado Sol (Avenida Presidente Vargas, 725 – Vila Nova Itapevi)

– Supermercado San – Ita Shopping Vila Nova (Rua José Michelotti, 136 – Vila Nova Itapevi).

– Supermercado San – Ita Shopping Centro (Rua Leopoldina de Camargo, 260, Loja 28 – Centro)

– Supermercado San Cohab (Rua Ana Maria Vaz, 2 – Cohab)

– Supermercado San – Vila Dr. Cardoso (Avenida Carolina de Abreu Paulino, 942 – Cardoso).

