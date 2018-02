Neste mês, Itapevi completa 59 anos de emancipação e para comemorar, terá uma série de eventos na cidade.

Entre as principais atrações estão a marcha para Jesus, que acontece no sábado (17), e o aniversário da cidade, que acontece no domingo (18), com a distribuição do bolo de 59 metros, saída da cavalgada da emancipação, missa de ação de graças e mais eventos.

Confira os locais e horários dos eventos.