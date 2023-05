Itapevi ganha hoje (12) novo Teatro Municipal

O novo Teatro Municipal de Itapevi, com 360 lugares, será inaugurado hoje (12), a partir das 19h.

O local foi completamente reformulado, com novo tablado e hall café, regularização dos pisos e degraus na área da plateia; novas portas de entrada/saída, modernização no elevador de carga/descarga; adaptações na escada de acesso ao palco, do patamar para plataforma de acessibilidade no palco, reforma total na sala de áudio e vídeo e aplicação de verniz antichama, além dos camarins, banheiros e acessos ao palco, de 18 metros.

O teatro também teve a instalação de novos aparelhos de ar condicionado, cortinas, microfones, tela de projeção de led, canhão de luz, alto falantes, pisos e corrimões, além de sala de controle de áudio e vídeo equipadas, pintura e adequação de espaços com acessibilidade.

O primeiro final do novo equipamento municipal terá diversas atrações.

Hoje (12), haverá uma apresentação da São Paulo Companhia de Dança, com abertura do Grupo Garra, da Escola Municipal Livre de Dança de Itapevi.

No sábado (13) e no domingo (14), haverá espetáculos com faixa etária livre de música e stand up comedy. Os ingressos gratuitos poderão ser obtidos antecipadamente de forma online pelo site da Prefeitura, por meio do link ingresso.itapevi.sp.gov.br.

A obra foi realizada por meio de parceria firmada em 2020 entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. O valor do convênio foi de R$2.154.435,92, sendo R$1,5 milhão de recursos vindos do Governo do Estado, por meio de emenda parlamentar, e R$654.435,92, oriundos do município.

Confira a programação especial: Sexta-Feira (12) Horário: 20h Atração: Abertura – Escola Municipal Livre de Dança (Grupo Garra) apresentação de dança Margarita da coreógrafa Deise Sanches e Memórias, do coreógrafo Celso Figueiredo. – Apresentação Principal: São Paulo Companhia de Dança Obra: Cartas do Brasil (2022) – Música Clássica Coreografia e figurino: Juliano Nunes Inspiração Bachiana Brasileira nº 8, de Heitor Villa-Lobos Duo Pássaro de Fogo (2010) Coreografia, palco e figurino: Marco Goecke Música: The Firebird (Berceuse e Final), de Igor Stravinsky Agora (2019) Coreografia: Cassi Abranches Música: Sebastian Piracés Grand Pas de Deux de Dom Quixote (2012) Remontagem: Duda Braz a partir do original de 1869 de Marius Petipa (1818-1910) Música: Leon Minkus (1826-1917) Sábado (13) Horário: 19h Atração: Escolas de Música de Itapevi e Jacareí (SP) Músicas: Love Theory e “Seleção das Melhores” de Tim Maia – Coro Municipal – Músicas Dona Nobis (Cânone a três vozes) Caçador de Mim (Quatro Vozes) – Banda Marcial de Itapevi (Valdir da Silva Ferreira) – Músicas: Seleção de Milton Nascimento e El Camino Real – Banda Sinfônica de Itapevi (Valdir da Silva Ferreira) Músicas: Copacabana, The Witch and the Saint, Coldplay Classics, New York New York e Queen in concert. – Banda Sinfônica Jovem de Jacareí (SP) – Concerto de aproximadamente 1 hora: Divina comédia de Dante – Robert W. Smith

O Vulcão – Anderson Mattos

Pilatus – Mountain of Dragon – participação de integrantes da Banda Sinfônica de Itapevi – sob a regência do maestro da Banda Sinfônica de Itapevi Domingo (14) Horário: 19h Atração – Apresentação de Stand Up Comedy – “Itapevi Comedy” com Celso Jr., Rodrigo Capela, Rodrigo Caceres e Bruninho Mano.

O Teatro Municipal fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, Centro.