Itapevi inaugura “Castramóvel” neste sábado (15)

Neste sábado (15), a Prefeitura de Itapevi vai entregar à população o Castramóvel, ônibus adaptado para funcionar como consultório veterinário móvel e gratuito para cães e gatos. A cerimônia de entrega do veículo será às 10h, na Avenida Pedro Paulino, 1180, Cohab.

Com nove metros de comprimento e infraestrutura moderna, o veículo tem capacidade de realizar 4.900 cirurgias por ano.

O Castramóvel vai percorrer as ruas da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com uma equipe de três médicos veterinários, oito auxiliares e dois motoristas.Também serão entregues remédios para a recuperação dos animais, a serem administrados pelos seus donos.

Como o Castramóvel de Itapevi vai funcionar:

O Castramóvel irá percorrer bairros preestabelecidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais com o intuito de realizar a cobertura completa de castração de cães e gatos em toda a cidade.

O serviço será exclusivo aos pets dos moradores de Itapevi. Para ter acesso, o itapeviense deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência do município atualizado (no máximo três meses) no nome da pessoa que fará a inscrição para a castração. Após o cadastro será realizado o agendamento da cirurgia.

Quem deseja realizar a castração deverá preencher a ficha de inscrição e assinar o termo de consentimento cirúrgico no local onde o Castramóvel estiver estacionado.

Mais informações:

Mais informações sobre inscrições, dúvidas e orientações sobre o funcionamento do Castramóvel podem ser obtidas pelo telefone (11) 4205-0862 ou diretamente no DCPA (Departamento de Cuidados e Proteção Animal) da Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, na rua Heloisa Hideko Koba, 21, Vila Nova Itapevi, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.