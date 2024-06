Itapevi inaugura neste sábado (29) uma das maiores galerias de arte urbana do Brasil

Neste sábado (29), a partir das 10h, Itapevi inaugurará a nova West Side Gallery, uma impressionante galeria de arte urbana a céu aberto. Localizada no Corredor Oeste (Avenida Feres Nacif Chaluppe), no coração da cidade, o espaço se destaca como uma das maiores galerias do gênero no Brasil, com 630 metros lineares e 3.784 metros quadrados de área total.

A inauguração marca o fim de um intenso período de trabalho que começou na semana passada. O projeto, sob a curadoria do artista Sipros, reúne 25 artistas, incluindo nomes reconhecidos nacional e internacionalmente como Crânio, Binho, Cripta Djan, Mari Monteiro, Onesto e Tuka. Entre os participantes, 13 são moradores de Itapevi, reforçando o vínculo da iniciativa com a comunidade local.

A galeria também conta com a participação de artistas internacionais como Koka (México) e Rosk (Itália), além do gaúcho Tio Trampo, convidado para trazer uma mensagem de apoio ao povo do Rio Grande do Sul afetado pelas recentes enchentes.

Para celebrar a abertura, a prefeitura organizou o 2º Trap Fest Itapevi 2024, que contará com apresentações de diversos artistas do gênero, incluindo All Prata, 19 Priv, F*land, entre outros. O evento também oferecerá atividades para crianças e uma praça de alimentação com food trucks.

O prefeito Igor Soares (Podemos) destacou a importância da iniciativa: “A arte urbana é importante para o cidadão, traz beleza e melhora o visual da nossa cidade, proporcionando mais dignidade e opções de lazer para a população”.

A West Side Gallery é uma revitalização do projeto original lançado em 2019, transformando uma área anteriormente deteriorada em um espaço cultural vibrante. O projeto foi realizado sem custos para a prefeitura, graças a uma parceria público-privada resultante de um chamamento público.

Com dimensões que superam em quase quatro vezes o famoso Beco do Batman em São Paulo, a West Side Gallery de Itapevi promete se tornar um novo ponto turístico e cultural na região, inspirada na East Side Gallery de Berlim, Alemanha.