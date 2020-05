Itapevi inicia Campanha do Agasalho com “Pit Stop do Bem”

A Prefeitura de Itapevi lançou, na terça-feira (26), a Campanha do Agasalho deste ano. Em tempos de pandemia, a logística de arrecadação será diferente dos anos anteriores, com a criação do Pit Stop do Bem. O doador não precisa descer do veículo para fazer a sua contribuição.

O ponto de arrecadação ficará até o dia 25 de junho na avenida Rubens Caramez 1000-A, em frente à Escola do Futuro do Suburbano e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Essa medida foi pensada para evitar aglomeração e proteger a população do contágio do novo coronavírus.

A distribuição também sofreu mudanças. As peças arrecadadas serão distribuídas a partir do dia 26 de junho para entidades sociais e religiosas da cidade, que farão a entrega das peças para as famílias em vulnerabilidade social.

Desta vez, a Prefeitura pede que sejam doados apenas agasalhos, mantas e cobertores limpos e em bom estado para serem repassados para as famílias necessitadas.

Para quem não tem carro e mesmo assim quer contribuir com a doação de agasalhos, mantas e cobertores limpos e em bom estado, a Prefeitura também indica que reúna o material e veja com algum vizinho que for passar pelo centro do município.

40 mil agasalhos

No ano passado, o Acolher – Fundo Social de Solidariedade de Itapevi encerrou a campanha do agasalho em junho e arrecadou 40 mil agasalhos e cobertores.

As doações foram distribuídas às famílias nos bairros Alto da Colina, Suburbano, Vitápolis, Jardim Marina, São Carlos, Jardim Briquet, Vila Gióia e Centro. O saldo restante de agasalhos e cobertores foi dividido e entregue às entidades e associações de bairros da cidade.

Para obter mais informações, basta entrar em contato com o Plantão Social da Prefeitura de Itapevi via Whatsapp, no telefone (11) 9 9010-7767.