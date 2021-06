Itapevi inicia vacinação contra a covid-19 em pessoas com 40 anos nesta quarta (30)

Pessoas entre 40 e 42 anos poderão se vacinar contra a covid-19 em Itapevi a partir desta quarta-feira (30). No momento, estão sendo vacinados munícipes com 43 anos ou mais.

A vacina é aplicada em três polos: Comunidade Kolping Cristo Rei e Ginásio de Esportes, ambos atendem em sistema drive thru e para pedestres, e no Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto, exclusivo para pedestres. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h (as senhas são distribuídas até as 15h). Em média, são cerca de 2,5 mil senhas distribuídas diariamente.

No ato da vacinação é obrigatório apresentar documento com foto constando o número do CPF e comprovante de endereço. A Prefeitura de Itapevi orienta ainda que o público faça o cadastro no site Vacina Já, do governo estadual, para agilizar o atendimento. As informações pedidas pelo portal são CPF, data de nascimento, nome da mãe, endereço, telefone para contato e e-mail.

Serviço

Vacinação contra covid-19 em Itapevi 40+

Quando: A partir de 30/06

Locais:

– Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33, Jardim São Carlos);

– Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A, na Vila Aurora);

– Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto (Rua Bambina Amirabile Chaluppe, 492, Amador Bueno).

