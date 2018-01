Itapevi investirá mais de 13 milhões em escola modelo

Nesta quarta-feira se, 17, ocorreu a demolição do prédio onde funcionava o Centro de Eventos Jaci Januário da Silva (Cemip), no Parque Suburbano. No lugar será construída a 1ª Escola de Tempo Integral de Itapevi. A administração irá investir R$ 13.663.314,78 na construção da unidade; a obra tem previsão de entrega para fevereiro de 2019.

“No lugar de um espaço já obsoleto, daremos a ele um novo significado, com a construção da inédita primeira Escola em Tempo Integral da história de Itapevi. Será uma unidade modelo, com mais de 6 mil metros quadrados de área construída para cerca de mil estudantes, que entrarão às 7h da manhã e ficarão até o final da tarde estudando”, disse o prefeito.

Cerca de 980 metros cúbicos de entulho devem ser retirados da área de 18.234,13 m² até o final da próxima semana. O volume corresponde a 130 toneladas de materiais. Aproximadamente 70 operários estão trabalhando no local.

No prédio que está sendo demolido, funcionava apenas a Escola Livre de Música de Itapevi. Por conta da obra, a unidade foi transferida na segunda-feira passada (8) para a Avenida Feres Nacif Chaluppe, 39, no Centro. A mudança é temporária; o Cemeb Tarsila do Amaral, que fica ao lado, será adaptado para receber a Escola de Música e também a Escola Livre de Dança do município.

Escola Moderna

A Escola de Tempo Integral terá uma área construída de 6.591,15 m². Será um edifício com espaço térreo, dois pavimentos superiores e um estacionamento com capacidade para 90 vagas de veículos.

A unidade terá ainda 25 salas de aula, espaço para exame médico, quadra poliesportiva, piscina, laboratório, sala de dança, sala de arte, auditório, sala de informática, almoxarifado, secretarias, sala de professores, sala de coordenação, sala de materiais pedagógicos, cozinha, despensa, refeitório e triagem.

A nova escola irá oferecer cinco refeições diárias para todos os alunos, além de atividades esportivas, culturais e até aula de natação. O prefeito também reforçou que, em breve, será dada uma ordem de serviço para execução da segunda Escola de Tempo Integral, no Jardim Santa Rita, com previsão para atender também cerca de outras mil crianças em suas dependências.