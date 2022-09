Itapevi libera 4ª dose da vacina contra Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais

As unidades básicas de saúde de Itapevi iniciam nesta segunda-feira (12) a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 18 anos de idade. É necessário ter recebido a terceira dose do imunizante há mais de quatro meses.

Em Itapevi, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, nas unidades básicas de saúde. Nas unidades de saúde da família (USFs) do Parque Suburbano e do Jardim Vitápolis a aplicação do imunizante acontece até as 18h.

Veja aqui os endereços das unidades: https://itapevi.sp.gov.br/unidades-de-saude/

