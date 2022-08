Itapevi libera 4ª dose da vacina contra covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais

As unidades básicas de saúde de Itapevi iniciam nesta quinta-feira (11) a aplicação da quarta dose da vacina contra a covi-19 em pessoas com mais de 35 anos de idade. É necessário ter recebido a terceira dose do imunizante há mais de quatro meses.

Em Itapevi, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, nas unidades básicas de saúde. Nas unidades de saúde da família (USFs) do Parque Suburbano e do Jardim Vitápolis a aplicação do imunizante acontece até as 18h.

Reforço 3ª dose da vacina

A terceira dose deve ser aplicada em todos os públicos acima dos 12 anos, que tomaram a segunda dose há quatro meses.

Em Itapevi, cerca de 59 mil pessoas ainda não tomaram a 3ª dose da vacina contra a covid-19, de acordo com a administração municipal. “Quem deixa de se vacinar não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato”, alerta a Prefeitura.

Crianças de 5 a 11 anos

A vacina contra a Covid-19 também deve ser aplicada em todas as crianças de 5 a 11 anos de idade. Este público está autorizado a tomar duas doses da vacina.

A vacina para crianças de 3 e 4 anos já está liberada, com doses da Coronavac, mas o Ministério da Saúde ainda não liberou os lotes da vacina para este público.