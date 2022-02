Itapevi: mãe e bebê de 5 meses estão desaparecidos

A família está desesperada em busca de Célia Alves e do filho, Heitor, de 5 meses, de Itapevi, que desapareceram na noite desta quarta-feira (23). O carro em que mãe e filho estavam foi localizado, mas não há informações sobre o paradeiro deles.

De acordo com a família, Célia e o filho saíram do Jardim São Carlos por volta das 19h de ontem e não foram mais vistos. Os familiares tentaram falam com ela por celular, mas não tiveram retorno.

O carro em que Célia estava, modelo Fiat Doblô, foi encontrado próximo à Alameda Vicente Cocozza, no Jardim Sorocabana, também em Itapevi. Dentro do veículo foram encontrados a bolsa de Célia, a cadeira e a mamadeira do bebê.

A família registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento. Agora, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal trabalham nas buscas. Eles contam com a ajuda de cães farejadores, mas até o momento, não há informações sobre o que pode ter acontecido com Célia e Heitor.

Quem tiver informações que possam ajudar a família ou a polícia, podem entrar em contato por meio dos telefones (11) 94052-9347 ou ligar para a Polícia Militar, no 190, ou ainda Disque Denúncia, no 181.