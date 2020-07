Itapevi oferece transporte gratuito para levar pacientes ao Centro Integrado de Saúde

Na quinta-feira (9), os munícipes com consulta ou exame marcados no Centro Integrado de Saúde (CIS) de Itapevi passaram a contar com um serviço de transporte gratuito. Trata-se do “Expresso da Saúde”, um micro-ônibus com capacidade de transportar até 27 passageiros.

Podem embarcar no veículo apenas as pessoas que mostrarem ao motorista o SMS da Prefeitura confirmando a agendamento de consultas ou exames no CIS. Estes poderão utilizar o serviço, que sai do Centro da cidade até a unidade de saúde, na Vila Santa Rita. Os pacientes poderão ir e voltar no transporte gratuito.

O veículo personalizado faz um trajeto de quase quatro quilômetros de distância em cerca de 20 minutos (com trânsito normal), tem partida a cada meia hora e funciona nos mesmos dias e horários do CIS, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

“Como o prédio do CIS está distante da região central, lançamos o Expresso Saúde, um transporte gratuito que fará o trajeto Terminal de Ônibus – CIS – Terminal de Ônibus, para atender os pacientes com conforto, dignidade e qualidade”, afirma o prefeito Igor Soares.

O centro integrado, inaugurado recentemente, conta com 14 especialidades médicas, além de realizar 18 tipos de exames preventivos e de diagnóstico. O acesso aos serviços da unidade é exclusivamente via encaminhamento médico solicitado por clínico geral de qualquer UBS do município.