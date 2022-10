Itapevi oferece transporte gratuito para quem vai ao cemitério no Dia de Finados

A Prefeitura de Itapevi vai disponibilizar micro-ônibus gratuito para passageiros que vão ao cemitério da cidade nesta quarta-feira (2), Dia de Finados. O veículo vai operar no trajeto Terminal – Cemitério Municipal (ida e volta), das 8h às 17h.

publicidade

Além da linha especial gratuita, o percurso também poderá ser feito por meio das linhas regulares de ônibus:I-19 (Jardim Briquet/Nova São Paulo) e I-22 (Terminal/Colinas São José), que ligam o terminal central ao cemitério.

Para quem vai de carro, é importante ficar atento às informações de trânsito, já que o acesso será feito exclusivamente por mão única no quarteirão de entrada do cemitério, na quarta-feira (2). Agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) vão orientar os condutores nas proximidades do local.

publicidade

O Cemitério Municipal de Itapevi Olavo de Castro funcionará das 7h às 17h, e está localizado na rua Galdêncio Barbosa, 486, no Jardim Julieta.

Missas de Finados

Itapevi também terá uma programação especial de missas no Dia de Finados no cemitério. Serão quatro cerimônias celebradas, em uma estrutura montada pela Prefeitura.

publicidade

A primeira delas, às 7h, será oficiada pelas Paróquias São Judas Tadeu e São José. Depois, às 9h, é a vez da celebração da Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças.

Em seguida, às 12h, é a vez da Paróquia Cristo Rei oficiar a cerimônia. As orações se encerram às 15h, com uma missa da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.