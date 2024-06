Itapevi realiza campanha de doação de sangue durante o “Junho Vermelho”

A Prefeitura de Itapevi está promovendo uma campanha municipal de doação de sangue durante todo o mês em prol do “Junho Vermelho”, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. As coletas serão realizadas nos dias 04, 11, 18 e 25 de junho, no Teatro Municipal de Itapevi, localizado na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Jardim Itapevi, das 9h às 16h.

publicidade

Os interessados em doar devem preencher um formulário disponível no site da Prefeitura (Itapevi.sp.gov.br/doesangue). Para ser um doador, é necessário ser maior de idade, ter mais de 50 quilos e não ter feito tatuagem nos últimos meses. As doações serão destinadas ao Banco de Sangue Paulista.

A meta da campanha é arrecadar 500 bolsas de sangue, contando com a parceria do Grupo H.Hemo. Essa ação tem sido realizada pela Prefeitura de Itapevi desde 2018, visando conscientizar a população e ajudar a salvar vidas durante o Junho Vermelho.

publicidade

Para garantir a segurança e proteção tanto do receptor quanto do doador, é realizada uma triagem no ato da doação, seguindo normas nacionais e internacionais. Alguns pré-requisitos incluem estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos), estar descansado e alimentado, além de apresentar documento original com foto recente.

Algumas condições de saúde podem impor impedimentos temporários à doação, como resfriado, gravidez, amamentação, ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, entre outras. Também existem impedimentos definitivos, como hepatite após os 11 anos de idade, evidência de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue e uso de drogas ilícitas injetáveis.

O Junho Vermelho foi instituído no Estado de São Paulo pela Lei Estadual 16.389/2017, originada do Projeto de Lei 945/2015 de autoria do então deputado estadual Igor Soares. Aprovada em 2017, quando Igor já era prefeito de Itapevi, essa lei faz parte do calendário paulista e visa estimular as campanhas de doação de sangue, incentivar os doadores e alertar para a importância da participação de todos para manter os estoques dos bancos de sangue em níveis adequados.