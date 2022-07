Itapevi realiza Dia D de Multivacinação nesse sábado (23)

Nesse sábado (23), Itapevi vai ter o Dia D de Multivacinação contra Covid e gripe. Todas as unidades básicas de saúde da cidade vão estar aplicando os imunizantes das 8h às 16h, mas com entrega de senhas até as 15h.

Estarão aptos a tomar a vacina contra a Covid-19 as crianças (a partir dos 5 anos de idade), jovens, adultos e idosos que precisam atualizar a carteira de vacinação com a primeira e segunda dose e as doses de reforço.

A quarta dose também está disponível para as pessoas com mais de 40 anos que tomaram a terceira há pelo menos quatro meses.

A imunização contra a Gripe (Influenza) é destinada ao público em geral, a partir dos seis meses de idade.

Ao procurar a UBS mais próxima, é preciso levar o RG e o cartão de vacinação. Quem positivou para Covid recentemente, é preciso aguardar 30 dias para se vacinar.