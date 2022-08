Itapevi realiza feira dedicada à adoção de cães idosos

A Prefeitura de Itapevi realiza no sábado (13), das 9h às 11h, a Feira de Adoção de Animais Idosos, na Escola do Futuro do Santa Rita (Rod. Engenheiro Renê Benedito da Silva, 1400).

O objetivo do evento é incentivar a adoção de cães que estão há muito tempo à espera de um lar. Por isso, nessa edição da feira, estarão disponíveis para adoção apenas cães com idades acima de 8 anos. Os animais foram vítimas de abandono e maus tratos.

Segundo a Prefeitura, embora os cães idosos não sejam os mais procurados, há muitas vantagens em adotá-los: eles já cresceram e o tamanho não será mais uma surpresa, já apresentam um temperamento conhecido e fazem menos bagunça que os filhotes.

Além da Feira de Adoção de Animais Idosos, no sábado (13), das 10h às 15h, também será realizada a Feira de Adoção do Programa Me Leva Pra Casa, com cães e gatos de idades variadas, no Ita Shopping Centro (R. Leopoldina de Camargo, 260, Centro).

Todos os animais colocados para adoção são vacinados, castrados, vermifugados e avaliados clinicamente, além de serem microchipados.

Para adotar, é preciso ser maior de 18 anos, apresentar uma cópia do RG, CPF e comprovante de endereço, além de levar uma coleira e guia para cães e caixa de transporte para gatos. A adoção é gratuita.