Itapevi realiza Marcha para Jesus com várias atrações musicais

O Conpai (Conselho de Pastores de Itapevi) realiza, no dia 28 de maio, uma edição da Marcha para Jesus na cidade. Os participantes começam a se concentrar na Avenida Yasmim, no novo acesso da Cohab e partem em marcha às 14h.

O trajeto com trio elétrico será pelas avenidas Yasmim, Pedro Paulino, Praça 18 de Fevereiro, onde haverá uma oração aos comerciantes, e seguirá para o Corredor Oeste, Viaduto José dos Santos Novaes, onde será realizada uma oração para a cidade, acesso à Rua José Michelotti com parada para oração para os enfermos, seguindo à Rua Professor Dimarães Antonio Sandei até o Parque da Cidade, na Vila Nova Itapevi.

O início dos shows está previsto para às 16h, no Parque da Cidade. No local será utilizada a mesma estrutura do show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

O evento contará com as apresentações dos cantores Lukas Agustinho, Ao Cubo, Coral Ômega e DJ MP7. Também irão se apresentar Marcelo Aguiar, Duda Simões e Patrícia Pereira (no ponto de concentração às 14h), Holocausto, Banda Ebenezer, Luciano Penteado, Hosana Rodrigues, Flavio Ventura, Juliana Arão e Parise Alpha.