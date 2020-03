Itapevi registra 3 óbitos com suspeita de coronavírus e tem 55 casos em investigação

O novo boletim diário divulgado nesta terça-feira (24), pela Prefeitura de Itapevi, informa que a cidade registrou três óbitos com suspeita do novo coronavírus (covid-19), até as 12h desta terça.

Além dos óbitos, 55 casos estão sendo investigados e pacientes seguem em isolamento domiciliar. Destes, 7 já foram descartados.

Na última quarta-feira, a Prefeitura inaugurou o Centro de Combate ao Coronavírus, que funciona 24 horas, todos os dias da semana.

Os munícipes maiores de 12 anos que apresentarem os sintomas da doença, como febre alta, tosse e falta de ar, devem procurar o serviço, que fica na Rua José Michelotti, 97, na Vila Nova Itapevi.