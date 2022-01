Itapevi tem dia D de vacinação contra a covid-19 neste sábado (29)

A Prefeitura de Itapevi realiza neste sábado (29), das 8h às 16h, mais um dia D da campanha de vacinação contra a covid-19. A entrega das senhas será até às 15h.

publicidade

O polo da Comunidade Kolping Cristo Rei (rua Brasília de Abreu Alves, 33, Nova Itapevi) atenderá pessoas com 12 anos ou mais (adolescentes, jovens, adultos e idosos) para aplicação da primeira e segunda dose, além da dose de reforço.

Já o polo do Ginásio de Esportes (avenida Rubens Caramez, 1000, Vila Aurora) estará aplicando a primeira dose da vacina em crianças de 9,10 e 11 anos sem comorbidades e crianças de 5 a 11 anos com comorbidades comprovadas.

publicidade

Os pais e responsáveis de menores de idade devem estar presentes no ato da vacinação. É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Também é recomendada a realização do pré-cadastro das crianças no site Vacina Já, do governo estadual.

Serviço

publicidade

Dia D de Vacinação contra Covid-19 em Itapevi

Quando: Sábado, das 8h às 16h /

Onde: Comunidade Kolping Cristo Rei / Ginásio de Esportes