Cliente terá de informar CPF e telefone para comprar álcool gel em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi anunciou novas ações e regras de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19). Entre elas, a utilização de R$ 30 milhões do orçamento municipal para cobrir despesas decorrentes do enfrentamento à pandemia e a limitação da venda de álcool gel nos estabelecimentos do município.

O estabelecimento comercial deverá vender apenas um frasco de álcool em gel por morador e anotar o seu CPF, endereço, e o telefone, bem como exigir a sua assinatura, a fim de controle e posterior demonstração à Prefeitura quando solicitado.

O estabelecimento que descumprir a medida ficará sujeito à requisição compulsória de todo o estoque de álcool gel do estabelecimento comercial.

Essas medidas foram publicadas, no Diário Oficial nº 731 desta segunda-feira (23), no Decreto n 5.532, anuncia o estado de calamidade pública no município e a liberação de R$ 30 milhões no orçamento. Já no decreto, nº 5.533, a Prefeitura exigirá o uso de espaços privados de saúde e compras de itens necessários para combater o coronavírus, além de informar o processo de pagamentos e período de uso desses locais.

“Tudo isso foi determinante, devido à perspectiva de aumento dos casos de coronavírus no Estado de São Paulo. Dessa forma, as medidas de prevenção, controle e contenção de danos precisam de enfrentamento de emergência. As medidas têm validade a partir desta segunda-feira (23), por prazo indeterminado”, disse o prefeito Igor Soares.

Estabelecimentos privados sem uso ou ociosos

Em razão da pandemia, a Prefeitura já identificou que a estrutura de saúde pública municipal não dispõe de unidades ou equipamentos que fogem da atenção básica e por isso, os casos de Covid-19 podem demandar um número muito acima da quantidade de leitos, laboratórios, clínicas, ou unidades de saúde existentes na rede.

Por isso, poderá utilizar de espaços particulares que não estão sendo utilizados ou com ociosidade. Após o uso haverá pagamentos, mas com o valor de mercado, desta forma existirá o controle da verba.

Compra de itens de segurança para equipe médica e pacientes

Quanto à solicitação dos EPIs, os itens serão buscados junto ao comércio em geral, bem como indústrias e construção civil de Itapevi. São eles, por exemplo: avental descartável, macacão de segurança, máscara cirúrgica descartável, máscara N95, óculos de proteção, sabonete líquido, álcool gel e touca.

A requisição tem como objetivo essencial garantir o abastecimento aos profissionais de saúde que atendem aos casos da pandemia do Covid-19, bem como dos pacientes que apresentarem os sintomas.