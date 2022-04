Itapevi terá Dia D de vacinação contra gripe e sarampo no sábado (30)

A Prefeitura de Itapevi realizará o Dia D de Vacinação Contra a Gripe no sábado (30). Ação acontecerá das 8h às 17h, nas unidades de saúde Cohab, Amador Bueno, Cardoso, Rainha, Suburbano, Rosemary, Santa Cecília e Gióia, para idosos com mais de 60 anos, profissionais de saúde e crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias.

No mesmo dia, nas unidades citadas, também será realizado o Dia D contra o Sarampo – campanha destinada exclusivamente a crianças menores de cinco anos e profissionais de saúde que precisam atualizar a carteira de vacinação.

Durante a semana, a vacinação contra a gripe continua das 9h às 15h30 em todas as unidades de saúde de Itapevi, respeitando o calendário do público-alvo liberado. A partir do dia 30, crianças poderão receber a vacina. Gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebês há 45 dias) começam a ser vacinadas no dia 2 de maio; professores, pessoas com deficiência e comorbidades, a partir de 9 de maio.

