Itapevi terá ‘Skate Day’ dia 25

A Prefeitura de Itapevi promove no dia 25 de junho o “Skate Day”, uma competição no formato street (skate de rua), em parceria com a Federação Paulista de Skate.

O Skate Day será no Skate Park (Avenida Feres Nacif Chaluppe, no Centro), das 8h às 21h.

Além da competição, o evento contará com DJ, Food Trucks, entre outras atrações.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site www.fpsk8.com.br.

O torneio deve contar com 210 skatistas de três diferentes categorias (masculino, feminino e master). Nas duas primeiras opções, podem se inscrever atletas com idades entre 17 e 29 anos.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria. O evento é válido pela 5ª Etapa do Circuito Paulista de Skate Street, e os resultados serão computados para ranking estadual da modalidade. Atletas de todo o Estado de São Paulo poderão participar, com mínimo de 50% das vagas exclusivas para Itapevi.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Cultura pelo telefone (11) 4205-1871.