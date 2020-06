Itapevi terá Skate Park a partir de julho

O Skate Park Itapevi deve ficar pronto em julho, de acordo com a Prefeitura. O novo espaço de lazer fica na Avenida Feres Nacif Chaluppe, 75, (Corredor Oeste) no Centro, ao lado da delegacia e já tem obras com 80% de conclusão.

Já foram finalizados os trabalhos de drenagem, fundação, estrutura e alvenaria. No momento, estão sendo concretados o bowl (uma espécie de piscina) e as arquibancadas. Por último, será realizada a pintura.

O equipamento será um dos mais radicais e maiores da região, com um complexo de pistas, com Bowl de 350 m² (alturas de 1,60m e 2,40 m), Overall (mistura de street com transições) de mais de 1.400 m² e Banks iniciantes (pista em formato de bowl, mas com paredes menores) de 200 m² (alturas de 0,80m e 1,10m).

Publicidade

No local haverá ainda uma pista street de 750 m², com rampas retas, quarters, corrimãos, caixotes, palcos, escadas, fun box, spinner, vulcões e double waves. Também haverá arquibancadas e espaço para convivência.

O Itapevi Skate Park substituirá a antiga pista de skate da rotatória da Cohab, que deu lugar à revitalização promovida pela Prefeitura para melhorar o trânsito na região.

Durante a primeira fase dos estudos do projeto, técnicos da administração municipal ouviram, em 2018, skatistas e lideranças de movimentos culturais da cidade sobre a construção do novo equipamento.

A Prefeitura estudou a viabilidade do projeto apresentado pelos skatistas, ajustando a proposta às dimensões físicas da área e ao orçamento municipal disponível. “Essa é uma obra que foi construída com a participação dos jovens skatistas. Aceitamos as sugestões e estamos construindo uma das maiores e mais modernas pistas de skate da região. Investir em lazer e esporte é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade”, disse o prefeito Igor Soares.