Itapevi vai ganhar mercado municipal

A Prefeitura de Itapevi anunciou que está em fase de estudos a instalação de um mercado municipal na cidade.

publicidade

O estabelecimento, que vai oferecer os mesmos serviços e produtos que a população encontra no Mercadão do centro de São Paulo, será na Avenida Feres Nacif Chaluppe, entre a Delegacia de Polícia e o Praça do Nordestino.

De acordo com a Prefeitura, o equipamento deve movimentar os negócios dos microempreendedores e empresas da região, além de levar qualidade de produtos ao público local e região.

publicidade