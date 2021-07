Itapevi vai vacinar pessoas de 34, 33 e 32 anos na semana que vem

A Prefeitura de Itapevi divulgou novas idades para a vacinação contra a covid-19 na cidade. Na próxima semana, o público de 34, 33 e 32 anos poderá receber o imunizante, em dias alternados.

Nos dias 19 e 20 (segunda e terça-feira), já poderão ser vacinadas pessoas de 34 anos. Na quarta e quinta-feira (dias 21 e 22), a liberação é para o público de 33 anos. Já na sexta-feira (23) e segunda (26), para moradores de 32 anos. Nos dias 27 e 28, a autorização vale para quem tem 31 anos e nos dias 29 e 30 de julho, para quem já completou 30 anos de idade.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8h. Por conta do grande número de pessoas as senhas são distribuídas até as 15h, com a proposta de garantir o atendimento a todos os cidadãos até as 16h.

Em Itapevi, há três pontos de imunização contra a covid-19: Comunidade Kolping Cristo Rei (Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Jardim São Carlos), Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Vila Aurora) e Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto (R. Bambina Amirabile Chaluppe, 492, Amador Bueno).

No Ginásio de Esportes e na Kolping, a vacinação funciona no esquema Drive-Thru e pedestres, já em Amador Bueno, o atendimento é exclusivo para pedestres.

Vale lembrar que é obrigatório apresentar documento com foto constando o número do CPF e comprovante de endereço. A administração municipal orienta que todos façam o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br, do governo estadual.

