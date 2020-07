Itapevi var realizar mais de 3,7 mil testes rápidos de covid-19 em pessoas do grupo de risco

A Prefeitura de Itapevi vai realizar, a partir de segunda-feira (6), mais de 3,7 mil testes rápidos gratuitos para diagnosticar o novo coronavírus em pessoas do grupo de risco, como idosos com mais de 60 anos e munícipes com comorbidades.

Os testes serão realizados em moradores do grupo de risco dos bairros Cohab, Vila Dr. Cardoso, Chácara Vitápolis, Parque Suburbano e Amador Bueno. De acordo com a administração municipal, essas localidades concentram maior incidência de casos de contaminação pela covid-19.

O material enviado à Prefeitura foi encaminhado pelo Ministério da Saúde. Os moradores selecionados pelo sistema da Secretaria de Saúde vão receber, via celular, uma mensagem SMS informando o dia e o horário que eles farão o teste. O resultado do exame sairá em meia hora.

A testagem acontece até o dia 17 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. No dia e horário agendados, as pessoas deverão levar documento com identificação (RG ou CPF) e adotar todas as medidas de segurança, como a utilização de máscara e o distanciamento social.

O teste rápido (sorológico) para detectar o novo coronavírus que será realizado é apenas um marcador de presença viral, indicado para saber se as pessoas têm ou já tiveram a doença em um curto espaço de tempo. Estes testes avaliarão se as amostras são reagentes aos anticorpos IgM e IgG.

Pacientes que testarem positivo e apresentarem sintomas da doença em síndrome gripal serão diretamente encaminhados ao Centro de Combate do Coronavírus de Itapevi para avaliação e eventual internação. Já aqueles que não apresentarem quadro clínico moderado ou grave da doença deverão assinar Termo de Responsabilidade de Isolamento e permanecer em quarentena em casa.

Locais de testagem

Serão destinados 1 mil testes para o Centro Municipal de Educação Básica (CEMEB) Bemvindo Moreira Nery, que fica na Avenida Pedro Paulino, 74, na Cohab. Já o salão da Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, que fica na rua André Cavanha, 180, Vila Dr. Cardoso, estarão disponíveis 600 testes rápidos.

No CEMEB Mário Tomaz de Oliveira, na rua Nelson Ferreira da Costa, 820, na Chácara Vitápolis, haverá 600 testes rápidos. O Ginásio de Esportes, que fica na avenida Rubens Caramez, 1000A, no Centro de Itapevi, será o local de aplicação de 800 testes rápidos.

O Cemeb Jornalista João Paulo Neto, na rua Bambina Amabile Chaluppe, 492, Amador Bueno, será mais um local da realização dos testes rápidos. No local serão disponibilizados 760 deles.