Ivan Baron realiza palestra sobre inclusão nesta segunda (5) em Osasco

O influenciador digital Ivan Baron realiza, nesta segunda-feira (5), às 10h, em Osasco, uma palestra gratuita sobre anticapacitismo e inclusão. O evento é sediado no Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (na Avenida Marechal Rondon, 263, Centro).

Promovida pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPCD), da Prefeitura de Osasco, a palestra acontece em alusão ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

“Estamos muito felizes por organizar um evento com o influenciador Ivan Baron, em Osasco, porque ele é uma referência para todas as pessoas com deficiência. E agradeço a todos os parceiros da secretaria que viabilizaram esse evento tão importante, que marca um dia de luta pelos direitos das pessoas com deficiência”, destaca o secretário executivo da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Salomão Júnior.

Reconhecido por sua atuação em prol da inclusão de pessoas com deficiência, Ivan tem paralisia cerebral e vem se destacando como um dos principais influenciadores digitais do segmento, no Brasil.

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, ele sempre procura abordar assuntos que considera importantes no segmento de inclusão. “Quero desconstruir a imagem estigmatizada que as pessoas têm com alguém que possui deficiência, mostrar que somos sujeitos de possibilidades e que podemos ser, falar, gostar, viver do jeito que quisermos”, conta Ivan, que é estudante de pedagogia.