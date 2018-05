Ivo Holanda e cia. gravam pegadinhas do SBT em cidade da região

Os comediantes Ivo Holanda e Gell Correia estiveram, no fim de abril, em Taboão da Serra, para gravar as famosas pegadinhas exibidas no programa dominical Silvio Santos.

As gravações ocorreram na Praça Nicola Vivilechio, centro da cidade, e foram acompanhadas pelo vice-prefeito Laercio Lopes, que agradeceu os humoristas por escolherem Taboão para as gravações.

As pegadinhas estão previstas para serem exibidas nas próximas semanas, no Programa Silvio Santos.