Janaina Paschoal diz que Moro revelou “crimes graves” e Emidio pergunta se ela vai pedir impeachment de Bolsonaro

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL), uma das idealizadoras do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, declarou que o agora ex-ministro Sergio Moro “revelou crimes graves” do presidente Jair Bolsonaro e foi questionada pelo colega osasquense Emidio de Souza (PT): “vai propor impeachment do presidente que ajudou a eleger?”.

Moro pediu demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública acusando Bolsonaro de querer interferir na Polícia Federal.

Janaina Paschoal, que chegou a ser cotada para ser vice de Bolsonaro, afirmou, no Twitter: “O ministro Moro revelou crimes graves e eu acredito em todas as palavras dele. Quero ver, agora, de que lado o PT vai ficar”.

O petista Emidio rebateu: “Qual a dúvida deputada? Estaremos onde sempre estivemos, ao lado do povo, da democracia e da justiça. E você que inventou um crime de responsabilidade pra cassar Dilma, vai propor o impeachment do presidente que ajudou a eleger? Segundo Moro e você, crimes não faltam”.