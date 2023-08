Jandira anuncia 237 vagas para soldador, montador e eletricista

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na quinta-feira (10), a partir das 8h, processo seletivo para preenchimento de 237 vagas de soldador, montador e eletricista. Ao todo, serão disponibilizadas 79 vagas para cada função.

As vagas são para homens e mulheres maiores de 18 anos com Ensino Fundamental completo e moradores nas cidades de Jandira, Araçariguama, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Osasco, Santana de Parnaíba, São Roque ou Sorocaba.

Os requisitos necessários para os cargos são:

Soldador: Curso de solda, experiência comprovada de pelo menos 6 meses na função;

Montador: não é necessário possuir experiência, curso de metrologia, leitura e interpretação de desenhos;

Eletricista: curso de Elétrica, experiência comprovada de pelo menos 6 meses na função.

As escalas de trabalho disponíveis são de segunda a sexta-feira e os benefícios oferecidos são: vale-transporte, vale-refeição, refeitório no local, assistência médica e odontológica, seguro de vida, fretado e TotalPass.

Os salários podem ser consultados no dia do recrutamento.

Os interessados deverão comparecer na sede da secretaria responsável, localizada na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes, no dia e horário marcados com os documentos pessoais com foto e currículos atualizados.