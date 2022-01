Jandira anuncia seleção para 300 vagas de operador de telemarketing e auxiliar de logística

A Secretaria de Indústria e Comércio de Jandira anuncia, nesta quinta-feira (13), seleção para preencher 300 vagas nos cargos de operador de telemarketing ativo e auxiliar de logística.

Os processos seletivos serão realizados na Casa do Trabalhador de Jandira (Rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro), na próxima semana. Do total de vagas, 200 são para auxiliar de logística e 100 para operador de telemarketing.

O processo seletivo para a função de telemarketing será na terça-feira (18), a partir das 8h, com distribuição de 150 senhas. Já a seleção para as vagas de auxiliar de logística será na quarta-feira (19), no mesmo horário, com distribuição de 250 senhas.

Para se candidatar às vagas de operador de telemarketing, é necessário ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Experiência em vendas será considerado diferencial. Além do salário, a empresa oferece comissão, vale transporte, vale refeição, auxílio-creche e convênios médico e odontológico.

Já para a função de auxiliar de logística, podem se candidatar pessoas do sexo masculino que residam em Jandira, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi ou Santana de Parnaíba, com idade entre 18 e 50 anos, ensino fundamental completo e alguma experiência profissional. O salário é de R$ 1.376,42 e tem fretado para diversas regiões, além de refeição no local.

Para ambas as vagas, os candidatos devem comparecer com currículo e documentos pessoais, como CPF e RG. Por haver distribuição de senhas, recomenda-se chegar cedo. Quem não conseguir garantir a senha terá o currículo recolhido para ser encaminhado à empresa contratante.

