Jandira confirma primeiro caso do novo coronavírus

A Prefeitura de Jandira confirmou nesta segunda-feira (16), o primeiro caso do novo coronavírus (covid-19) no município. Até o momento, este é o sexto caso confirmado na região. Há também três em Barueri, um em Carapicuíba e um em Santana de Parnaíba.

Segundo boletim divulgado pela Prefeitura de Jandira, dois casos estão sendo investigados.

Para evitar a proliferação da doença, a partir de quinta-feira (19), as aulas na rede municipal de ensino de Jandira serão suspensas. Diversos serviços públicos e eventos também estão suspensos.

A Secretaria Municipal da Saúde ressaltou que todos devem adotar os cuidados preventivos como evitar aglomerações e higienizar frequentemente as mãos.

Alguns cuidados básicos podem impedir que a doença se espalhe, alguns são:

– Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%.

– Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos.

– Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar.

-Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão.

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

– Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.