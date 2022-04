Jandira e Ministério Público do Trabalho anunciam parceria contra trabalho infantil

A Secretaria de Educação de Jandira, em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT) farão em maio uma série de ações na cidade voltadas à erradicação do trabalho infantil e promoção de debates sobre os direitos da criança.

A primeira ação da parceria foi a formação que o MPT deu aos integrantes da Secretaria de Educação sobre o tema. O próximo passo da implementação do projeto será a realização de oficinas nas escolas, atividades interdisciplinares e, por fim, a produção de trabalhos escolares sobre o tema.

Segundo a Prefeitura, o objetivo é influenciar a sociedade para a conscientização de que o tempo da criança dedicado ao processo de ensino-aprendizagem não trata-se de “tempo perdido” ou “gasto” no que não traz resultado, mas sim um investimento para o seu futuro, e, consequentemente, para o futuro da sociedade.

