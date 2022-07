Jandira ganha duas novas escolas de educação básica

A população de Jandira acaba de ganhar duas novas EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica): a Maria Marques Pires e a Manoel Nascimento de Souza.

publicidade

As escolas, localizadas nos bairros Gabriela e Fátima, respectivamente, vão receber os alunos das comunidades com estruturas modernas e revitalizadas para melhor atendê-los. Ambos os espaços foram planejados de acordo com as fases que irão atender, com espaços amplos, aconchegantes e móveis adequados para os alunos.

Segundo a Prefeitura de Jandira, a Emeb Maria Marques Pires, que tem capacidade para atender 422 alunos, e a Manoel Nascimento de Souza, que tem capacidade para atender 260, poderão ter a capacidade ampliada futuramente.

publicidade