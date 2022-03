Jandira ganhará feira noturna

O Projeto de Lei 11/22, que autoriza a criação de feira noturna e regulamenta o funcionamento das feiras livres em Jandira, foi aprovado em unanimidade na Câmara Municipal, na sessão de terça-feira (29).

publicidade

No ano passado, o vereador Fábio Camilo dos Santos (PT), o “Fábio Betera”, colocou um requerimento de teor semelhante, que cobrava da Prefeitura a regulamentação das feiras livres e a implantação da feira noturna na cidade. O documento acompanhava, inclusive, o anteprojeto detalhado sobre o assunto, como sugestão ao prefeito.

Na época, Betera defendeu que a Feira Noturna facilitaria o cotidiano dos munícipes, além de estimular a economia local. Ele também frisou que o projeto foi posto em prática com êxito em outras cidades, como Barueri, Itapevi, Osasco e Santana de Parnaíba.

publicidade

De autoria do Executivo, o texto agora segue para sanção do prefeito Henri Hajime Sato (PSDB), o Dr. Sato. “O projeto tem a finalidade de deixar claros os direitos e os deveres dos feirantes, tudo com o propósito de garantir o bom funcionamento das feiras em nosso município, visando sempre à proteção dos feirantes e dos consumidores”, justificou.