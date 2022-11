Jandira inaugura nova Secretaria de Indústria e Comércio

A Prefeitura de Jandira inaugurou hoje (7) a nova sede da Secretaria de Indústria e Comércio da cidade. No local, agora funcionam todos os serviços públicos que são oferecidos pela secretaria, como a Casa do Trabalhador, o Banco do Povo, o INSS Digital, o SEBRAE e todos os demais serviços oferecidos à população.

Segundo a Prefeitura, o local é novo e mais confortável para os munícipes.

A nova Secretaria de Indústria e Comércio fica na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, na Vila Santo Antônio, no mesmo espaço do Supermercado Lopes.

