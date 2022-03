Jandira intensifica vacinação contra gripe e Covid

A Prefeitura de Jandira anuncia duas campanhas para intensificar a vacinação na cidade. No domingo (27), a cidade realiza o Dia D de vacinação contra a covid no Supermercado Lopes e no Atacadão. Na ação, serão aplicadas as doses da vacina para todas as idades, a partir de 5 anos.

O Dia D no Lopes (Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570 – Vila Mercedes) e no Atacadão (Avenida João Vicente do Nascimento, nº 400) será das 8h30 às 16h30.

Já na segunda-feira (28), será a vez da vacinação contra a Influenza para idosos que tenham acima de 80 anos.

As doses estarão disponíveis em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Jandira (exceto a unidade do Brotinho, que em breve será reinaugurada) e faz parte da campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde.

Os idosos desta faixa etária podem se vacinar de segunda a sexta, das 9h às 16h45, com exceção das unidades do Gabriela e do Tereza, que atendem até às 18h30.