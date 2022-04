Jandira lança programa Atleta do Futuro em parceria com o Sesi

A Prefeitura de Jandira, em parceria com o SESI-SP, vai lançar na cidade o programa Atleta do Futuro. A inauguração oficial será no dia 25 de abril, às 19h, na Arena Tablado (Via de Acesso João de Góes).

O objetivo do programa é promover formação e cultura esportiva aos alunos a partir da metodologia elaborada pelo SESI-SP e alinhar o esporte ao desenvolvimento integral dos participantes.

Além da metodologia da instituição, serão oferecidos acompanhamentos e capacitação aos gestores e professores e um kit de uniformes, contendo 2 camisetas e 2 shorts para todos os alunos que fizerem parte do PAF (Programa Atleta do Futuro).

De acordo com a prefeitura, todos os alunos matriculados na escolinha de esporte, geridas pela Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação do município, que tenham entre 6 e 17 anos, farão parte do programa mencionado. A meta estipulada pela Secretaria é atender mais de 1.800 alunos em 2022.