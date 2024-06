Jandira promove conscientização ambiental com caminhada e roda de conversa

A Prefeitura de Jandira realiza nesta quarta-feira (5), a Caminhada Ecológica e Roda de Conversa, que será realizada em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e engajar a comunidade em ações sustentáveis.

A concentração para a caminhada está marcada para as 8h no Portal Ecológico de Jandira, localizado na Rua Itaberaba, s/n, no Parque dos Lagos. Os participantes percorrerão um trajeto em meio à natureza, tendo a oportunidade de apreciar a beleza natural da região e refletir sobre a necessidade de proteger esses espaços.

Após a caminhada, será realizada uma roda de conversa, onde os presentes poderão discutir temas relacionados ao meio ambiente, compartilhar experiências e propor soluções para os desafios ecológicos enfrentados pela cidade. A iniciativa busca fomentar o diálogo e a troca de ideias, visando a construção de uma Jandira mais sustentável e consciente.