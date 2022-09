Jandira realiza seleção para 25 vagas de emprego em logística dia 12

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza, na segunda-feira (12), um processo seletivo para preencher 25 vagas de emprego na área de logística. As oportunidades são para os cargos de auxiliar de armazém/auxiliar de expedição (20), conferente (4) e zelador (1).

Para participar, é necessário residir em Jandira apresentar comprovante de endereço. No quesito escolaridade é aceitável o Ensino Fundamental. No entanto, o ideal é que a pessoa tenha o Ensino Médio completo.

Para as vagas de auxiliar de armazém e auxiliar de expedição exige um nível braçal, pois há carga e descarga de veículos. Além disso, é importante ter disponibilidade para trabalhar no período noturno.

Com exceção de zeladoria, que a preferência é para mulheres, pessoas do sexo masculino também podem se candidatar.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 333, no Centro de Jandira, portando currículo e documento pessoal com foto (RG ou CPF), a partir das 9h.

Dúvidas e mais informações podem ser consultadas por meio do telefone (11) 4707-6025.