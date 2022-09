Jandira realiza seleção para área de logística nesta quarta-feira (28)

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quarta-feira (28) processo seletivo com 100 vagas para cargos na área de logística.

Confira os requisitos e informações de acordo com cada função:

• Auxiliar Operacional: somente masculino. Carga e descarga. Não precisa ter escolaridade nem experiência. Salário: R$1.480,00.

• Operador Logístico: masculino ou feminino. Exigências: Ensino Médio completo. Pode ser o primeiro emprego. Experiências em outras áreas será considerado um diferencial. Salário: R$1.729,00.

• Fiscal de Prevenção e Perdas: masculino ou feminino. Exigências: Ensino Médio completo. Se tiver Ensino Superior será considerado um diferencial. Experiência como Fiscal de Shopping, Fiscal de Supermercados, Controlador de Acesso, Segurança Patrimonial, Auxiliar de Monitoramento e áreas correlatas. Salário: R$2.027,00.

• Operador de Empilhadeira: masculino ou feminino. Exigências: Ensino Médio completo. Curso e reciclagem de empilhadeira em dia. Experiência será considerado um diferencial. Se tiver experiência somente com a empilhadeira a gás é importante informar, tendo em vista que os recrutadores fazem o teste em empilhadeira elétrica.

Os interessados deverão comparecer amanhã (28), na Casa do Trabalhador, localizada na Rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro, a partir das 8h, com seus respectivos currículos e documentos pessoais com foto (RG ou CPF).