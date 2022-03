Jandira recebe R$ 127 milhões em recursos de tributos estaduais

Jandira é uma das cidades que recebe os menores repasses de tributos dos impostos estaduais na região. No acumulado do ano de 2021 e primeiros meses de 2022, a cidade recebeu R$ 127.407.670,44 em repasses, ficando a frente apenas de Pirapora do Bom Jesus.

Os números foram divulgados nessa segunda-feira (28), pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e são referentes aos repasses da cota dos municípios dos tributos estaduais como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), entre outros.

Veja os valores dos repasses feitos ao município:

Jandira

2021 – R$ 99.983.484,75 //

2022 – R$ 27.424.185,69 //

Total: R$ 127.407.670,44