Jandira recebe R$ 200 mil para investir na Saúde

O deputado estadual Ataíde Teruel (Podemos) indicou uma emenda de R$ 200 mil para a rede municipal de Saúde de Jandira. O recurso será utilizado no Centro de Combate ao Coronavírus do município, sendo o prefeito, Paulo Barufi.

Ataíde esteve no gabinete do prefeito em novembro do ano passado, quando tomou conhecimento das necessidades do município na área da saúde.

“Destinei recursos no valor de R$ 200 mil para auxiliar no custeio da Saúde do município. Ainda mais nesse momento de alta da demanda, causado pela pandemia covid-19, que assola nosso país”, declara o deputado.

“Esta emenda nos ajudará demais”, afirmou Barufi nas redes sociais. “Agradeço ao deputado Ataíde Teruel pela parceria e por ter atendido nossa solicitação, principalmente neste momento de pandemia em que estamos”, completou o prefeito.