Jandira registra 2 mortes e 70 casos suspeitos de coronavírus

Em boletim diário divulgado na manhã desta quinta-feira (26), a Prefeitura de Jandira informa que a cidade registra até o momento duas mortes com suspeita do novo coronavírus (covid-19) e 70 casos suspeitos em investigação.

“Ocorreram dois óbitos de moradores de Jandira, de 71 e 72 anos, que estão em investigação do covid-19. Foram realizadas as coletas para exames e encaminhados para análise no Instituto Adolfo Lutz (IAL) que ainda não divulgou os resultados”, afirma a administração municipal, em nota. O município tem, até o momento, um caso confirmado do novo coronavírus.

O prefeito de Jandira, Paulo Barufi, disse nesta quarta que vai manter a quarentena para evitar a proliferação do novo coronavírus (covid-19) na cidade, deixando de lado o apelo do presidente Jair Bolsonaro de que as coisas voltem à normalidade em meio à pandemia.

“A quarentena está funcionando, nós devemos permanecer em casa. É isso que nós temos que fazer: cuidar bem de quem a gente ama e não podemos simplesmente jogar com a vida das pessoas”, disse.